В Колумбии пропали без вести более 80 участников акции протеста

В Колумбии 89 человек, принимавших участие в протестах, пропали без вести. Об этом сообщает телеканал Noticias Caracol со ссылкой на данные аппарата уполномоченного по правам человека.

Наибольшее число сообщений об исчезновениях людей зафиксировано в городе Кали — 35 случаев.

Отмечается, что эта информация передана в комиссию по розыску лиц, пропавших без вести.

Кроме того, запрошено расследование гибели 19 граждан.

Ранее по всей Колумбии начались манифестации против налоговой реформы. В результате беспорядки наблюдались в Боготе, Кали, Медельине, а также других городах. В пятницу, 30 апреля, власти согласилось изменить текст реформы.

До этого бомба взорвалась в колумбийском муниципалитете рядом с мэрией. Предварительно установлено, что пострадавших 17. Люди получили различные по тяжести травмы и находятся в больнице. Большинство из раненых — сотрудники администрации