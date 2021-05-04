В Госдуме опровергли информацию о штрафах для дачников за сорняки на участке

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что штрафы за неуничтожение сорных растений не касается дачников и садоводов, только сельхозпроизводителей. Об этом сообщает ТАСС.

«Документ, который сейчас приводится многими СМИ, касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения. Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет», — сказал Николаев.

Николаев подчеркнул, что никаких законодательных изменений в этой сфере за последнее время не было.

«Бояться дачникам, что у них на участке вырастет ромашка или борщевик, не нужно. Что касается борщевика, то каждый дачник, я уверен, знает и сам борется с этими растениями. Никаких санкций не нужно бояться и ожидать, оснований для этого просто нет», — сказал депутат.

Ранее утверждалось, что за подобное нарушение физическим лицам придется заплатить от 300 до 500 рублей, должностным лицам — от 500 до 1000 рублей, а юридическим лицам — от 5000 до 10 000 рублей.

С 1 мая в Московской области началась борьба с борщевиком. Подрядчиков информируют и о правилах работы в мобильном приложении.