Фасад здания частично обрушился на Тверской улице в Москве

На Тверской улице в Москве обрушилась облицовка фасада здания. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

«На одном из домов на Тверской произошло частичное обрушение облицовки фасада. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в публикации.

Отмечается, что прокуратура проводит проверку, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание общедомового имущества, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома.