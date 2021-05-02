Аномальные ливни накроют Центральную Россию

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей центральных регионах России об аномальных ливнях с грозами, передает РБК.

По его словам, на Центральную Россию надвигается с запада мощный североатлантический циклон. В ночь на понедельник он атакует ряд регионов обильными дождями.

Синоптик отметил, что с 70-80% вероятностью грозы пройдут в Брянской, Калужской, Тульской областях и на юге Подмосковья.

В Москве наиболее сложные метеоусловия прогнозируется 3 мая с полуночи до девяти часов утра. Ранее Тишковец сообщал, что за предстоящую ночь выпадет 44% от месячной нормы осадков.

Днем порывы ветра будут достигать 12–17 м/c, а западнее региона, в Смоленской и Брянской областях, — до 15–20 м/с. Атмосферное давление упадет до 735 мм ртутного столба.