В Азербайджан прибыла первая партия «Спутника V»

В Азербайджан прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА «Новости».

«Очень рады, что российская вакцина прибыла на азербайджанскую землю в день Пасхи. Российская вакцина внесет вклад в борьбу Азербайджана с коронавирусной инфекцией», — приводятся слова посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова.

Отмечается, что эффективность препарата достигает 97%.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее стало известно, что Индия начнет вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V» через 10 дней.

1 мая Индия получила первую партию «Спутника V». Она была доставлена в город Хайдарабад, где расположена штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Ранее регулятор разрешил импорт российского препарата, а также ее экстренное применение.