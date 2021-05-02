Диетолог рассказала, как безопасно выйти из поста
Кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко рассказала, как безопасно выйти из поста.
«Когда мы выходим из поста, крайне важно понимать, что организм еще не может быстро и резко перестроиться, поэтому мы возвращаемся к белкам с осторожностью. Должно быть максимальное пережевывание белка в полости рта, чтобы помочь организму усвоить, расщепить белки», — объяснила она радио Sputnik.
Также специалист посоветовала за 20-30 минут до еды выпивать стакан воды с лимоном. Это усилит кислотность соляной кислоты, которая начнет активнее расщеплять белки.
По ее словам, при переходе к привычной еде мясные блюда, даже диетические, нужно обязательно дополнять овощами, при этом овощей должно быть в два раза больше.
После выхода из поста не стоит первое время употреблять жирные, жареные продукты, копчености, большое количество соли и специй. Мойсенко подчеркнула, что особенно это касается людей с заболеваниями ЖКТ и возрастных граждан.