В Башкирии перевернулась машина, три человека погибли

В Абзелиловском районе Башкирии перевернулась легковая машина, из-за чего три человека погибли. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на УГИБДД по республике.

По имеющимся данным, на автодороге Аскарово-Халилово 21-летний мужчина за рулем Daewoo Nexia не справился с управлением, машина уехала в кювет и перевернулась.

«В результате ДТП водитель и его пассажиры, мужчины, 40 и 24 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

На месте работают специалисты, чтобы выяснить все детали случившегося.

Ранее врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Хабаровском крае.

Кроме того, сообщалось, что власти Хабаровского края введут межмуниципальный режим чрезвычайной ситуации, чтобы провести выплаты пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом.

В аварии с участием автобуса под Хабаровском погибли два человека, еще 32 были ранены. Водитель автобуса Хабаровск-Советская Гавань не справился с управлением и автобус опрокинулся на бок. Причина аварии в настоящий момент устанавливается.