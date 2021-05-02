В Индии за сутки от коронавируса скончалось рекордное число человек

В Индии за сутки от коронавируса скончались 3 689 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 29 апреля — 3 645 смертей. За последние 24 часа также выявили 392 488 случаев заражения, всего — 19 557 457 человек. Днем ранее подтвердились 401 993 случая, это было восьмым мировым рекордом за последние несколько дней.

За сутки также выздоровели 307 865 пациентов, число достигло 15 992 271. На лечении остаются 3 349 644 человека, это на 80 934 больше, чем днем ранее. Также за 24 часа привились 1 826 219 пациентов, общее число вакцинированных составляет 156 816 031.

Ранее стало известно, что Индия начнет вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V» через 10 дней.

1 мая Индия получила первую партию «Спутника V». Она была доставлена в город Хайдарабад, где расположена штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Ранее регулятор разрешил импорт российского препарата, а также ее экстренное применение.