В Париже полиция применила слезоточивый газ против манифестантов
Ольга Якушева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Париже на первомайской демонстрации начались столкновения полиции и манифестантов, передает BFM TV.
Правоохранительные органы применили слезоточивый газ и начали оттеснять манифестантов после того, как они начали кидать бутылки в полицейских.
По меньшей мере 17 человек были арестованы.
Для поддержания порядка на демонстрации задействованы 5 тысяч полицейских и жандармов.
Традиционная первомайская демонстрация началась в Париже в 14.00 (15.00 мск) на площади Республики.
close