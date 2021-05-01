В Париже полиция применила слезоточивый газ против манифестантов

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Во время акции против произвола полиции в Париже, 13 июня 2020 года Во время акции против произвола полиции в Париже, 13 июня 2020 года
Во время акции против произвола полиции в Париже, 13 июня 2020 года
Thibault Camus/AP

В Париже на первомайской демонстрации начались столкновения полиции и манифестантов, передает BFM TV.

Правоохранительные органы применили слезоточивый газ и начали оттеснять манифестантов после того, как они начали кидать бутылки в полицейских.

По меньшей мере 17 человек были арестованы.

Для поддержания порядка на демонстрации задействованы 5 тысяч полицейских и жандармов.

Традиционная первомайская демонстрация началась в Париже в 14.00 (15.00 мск) на площади Республики.