В Париже полиция применила слезоточивый газ против манифестантов

В Париже на первомайской демонстрации начались столкновения полиции и манифестантов, передает BFM TV.

Правоохранительные органы применили слезоточивый газ и начали оттеснять манифестантов после того, как они начали кидать бутылки в полицейских.

По меньшей мере 17 человек были арестованы.

Для поддержания порядка на демонстрации задействованы 5 тысяч полицейских и жандармов.

Традиционная первомайская демонстрация началась в Париже в 14.00 (15.00 мск) на площади Республики.