ВОЗ разрешила вакцину Moderna для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения разрешила использование вакцины Moderna от коронавируса при чрезвычайных ситуациях. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление ВОЗ.

«Сегодня ВОЗ включила вакцину Moderna от COVID-19 (mRNA 1273) в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях», — говорится в документе.

Таким образом, препарат стал пятым, одобренным в ВОЗ. Эксперты рекомендуют применять его для пациентов старше 18 лет. Согласно оценкам организации, эффективность Moderna составляет 94,1%.

Ранее в Литве пенсионер скончался сразу же после введения препарата американской компании Moderna. Инцидент произошел в городе Клайпеда.

Главный врач поликлиники, где проходила вакцинация, Лорета Венцкене отметила, что смерть 78-летнего пенсионера будет тщательно расследована.

По ее словам, согласно предварительной информации, его уход из жизни не был спровоцирован препаратом от коронавируса нового типа.