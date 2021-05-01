В МЧС рассказали о правилах приготовления шашлыков и разведения костров

В МЧС рассказали, где и как можно готовить шашлыки и разводить костры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве напомнили, что с 2021 года в России действуют новые требования пожарной безопасности. Уточняется, что при этом нет абсолютного запрета на использование открытого огня и разведение костров на приусадебных и дачных участках.

Согласно упоминаемым требованиям, место использования открытого огня должно быть в виде котлована не менее 0,3 м глубиной и не более 1 м в диаметре либо это должна быть зона с качественно установленной на ней негорючей металлической емкостью, такой как бочка, бак или мангал.

В ведомстве рассказали, что при разведении костров для приготовления пищи расстояние от них до близлежащего строения может составлять 5 м, а радиус зоны очистки от горючих материалов вокруг мангала — до 2 м.

В иных случаях место для использования открытого огня должно находиться на расстоянии не менее 50 м от ближайшего здания, 100 м — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев, 30 м — от лиственного леса.

Также на территории, где будет разведен костер, не должно быть сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов. Эту зону следует отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м. Кроме того, в ведомстве напомнили, что нельзя забывать о первичных средствах пожаротушения.

При сжигании мусора необходимо использовать емкость с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть ее сверху.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня для россиян составляет до 5 тыс. руб. Во время действия особого противопожарного режима размер штрафа значительно выше.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 1 мая вводится особый противопожарный режим, поэтому жителям нельзя будет ходить в лес жарить шашлыки.