Проект «Профстажировки 2.0» продлил прием заявок на конкурс студенческих работ до 15 мая

Регистрация на четвертый сезон проекта «Профстажировки 2.0» продлится до 15 мая 2021 года включительно. Принять участие в конкурсе студенческих работ могут учащиеся вузов и средних специальных учебных заведений.

По результатам решения кейсов студенты получат возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны. Проект «Профстажировки 2.0» реализуется АНО «Россия – страна возможностей» совместно с Общероссийским народным фронтом.

Решение продлить регистрационную кампанию на две недели, до 15 мая 2021 года, обусловлено увеличением числа новых вузов и работодателей, присоединившихся к проекту.

«Чтобы стать участником конкурса и получить шанс на стажировку в ведущих компаниях различных отраслей, студенту нужно зарегистрироваться на платформе профстажировки.рф и выбрать для решения кейс от работодателя. За последние дни к проекту присоединились компании-партнеры, кейсы которых уже вызвали большой интерес студентов. Но ребятам требуется время, чтобы изучить предложенные для решения бизнес-задачи. Мы получили много обращений с просьбами не закрывать прием заявок в апреле и дать возможность присоединиться к четвертому сезона конкурса всем желающим», – рассказал руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

В апреле на платформе конкурса появились кейсы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания «Шередарь», АО «Гознак», госкорпорации «Росатом», благотворительного фонда «Сохранения культурного наследия «Белый Ирис», АО «ОХК «Уралхим», Агентства стратегических инициатив и других работодателей.

Также к конкурсу присоединились такие вузы, как Омский государственный технический университет, Воронежский государственный технический университет, Кубанский государственный технологический университет, Самарский государственный технический университет, Сахалинский государственный университет, Новосибирский государственный университет, Сибирский государственный университет путей и сообщения и многие другие высшие учебные заведения страны.

Сейчас на платформе «Профстажировки 2.0» доступно порядка 5 тысяч кейсов по 27 направлениям.

После решения кейсов, которое завершится 15 июня, работодатели будут выбирать лучшие студенческие работы и приглашать победителей конкурса на стажировку – очную или дистанционную. Победители будут объявлены после 15 июля.