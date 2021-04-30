Гособвинение запрашивает исправительные работы для лжесвидетеля по делу Ефремова

Прокурор просит суд назначить исправительные работы подсудимому Александру Кобцу по делу о лжесвидетельстве на процессе актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прошу суд назначить Кобцу 1 год 10 месяцев исправительных работ, признать его виновным по части 1 статьи 307 УК РФ «Заведомо ложные показание», — заявил гособвинитель в ходе прений.

Всего по делу о лжесвидетельстве проходят три человека, каждый случай рассматривают в суде по отдельности. Вину ни один из подозреваемых не признал. Им грозят штрафы в размере до полугодовой зарплаты, либо обязательные работы до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ.

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о тех, кто был готов за деньги взять на себя вину Ефремова.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.