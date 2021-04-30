Основатель издательства «Умма» Асламбек Эжаев арестован в Москве

Основатель крупнейшего в России мусульманского издательского дома «Умма» Асламбек Эжаев арестован в Москве по подозрению в передаче международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)34 млн рублей. Об этом сообщили Следственный комитет России и ФСБ, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Эжаеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности). В настоящее время он находится под стражей.

Согласно информации следствия, с 2012 года Эжаев неоднократно встречался с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования ИГ.

В дальнейшем россиянин перевел более 34 млн рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористического характера.

СК опубликовал видео задержания подозреваемого. На ролике видно, как силовики заходят в здание, где находится Эжаев, и надевают на него наручники.

По данным Федеральной службы безопасности, «Умма» — крупнейшее в Российской Федерации мусульманское издательство, часть издаваемой им литературы, запрещенной Министерством юстиции, носит ваххабитский толк, экстремистский характер и пропагандирует идею «всемирного халифата».

В ФСБ также сообщили, что по месту проживания одного из близких родственников Эжаева была обнаружена лаборатория по производству, как предполагается, наркотических веществ растительного происхождения для сбыта третьим лицам.