Facebook вдвое увеличил прибыль в I квартале

Facebook почти вдвое увеличил чистую прибыль в первом квартале 2021 года — до $9,497 млрд. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Разводненная прибыль на акцию составила $3,3, год ранее она достигала $1,71. Выручка компании увеличилась на 48%, до $26,171 миллиарда. Выручка Facebook от рекламы достигла $25,439 миллиарда, что на 46% выше показателей прошлого года. Число пользователей выросло на 11%, достигнув 1,73 миллиарда человек.

Ранее аналитики Group-IB сообщили о масштабной атаке на пользователей социальной сети Facebook в 84 странах мира, включая Россию.

По данным компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, пользователям Facebook Messenger предлагают скачать якобы новое приложение.

Злоумышленники публикуют фейковые посты, предлагая установить якобы «последнее обновление» мессенджера. Было обнаружено 5,7 тыс. мошеннических рекламных публикаций и около 1 тыс. поддельных профилей, используемых для преступной схемы.