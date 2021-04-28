Дело ударившего девушку головой об стол блогера Mellstroy передано в суд

Московская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении блогера Андрея Бурима, снимающего ролики под псевдонимом Mellstroy, который в октябре 2020 года избил девушку во время онлайн-трансляции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 19 октября в одной из башен Москвы-Сити. Mellstroy вел прямую трансляцию вместе с моделью Аленой Ефремовой и еще несколькими блогерами Ефремова сказала Буриму: «Покажи мне, что ты топчик, не словами, а делом», после чего он схватил ее за шею и несколько раз ударил головой о стол. Экспертиза показала, что девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

«Пресненской межрайонной прокуратурой Москвы утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего безработного жителя Москвы», — сообщили в прокуратуре.

Mellstroy обвиняется в совершении преступления по статье «побои». Дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу

Накануне суд приговорил другого блогера Станислава Решетняка (Reeflay) к шести годам колонии. Решетняк выставил свою беременную подругу Валентину Uригорьеву во время стрима на мороз без верхней одежды. Судмедэксперты установили, что Григорьева скончалась не из-за холода, а из-за кровоизлияния в мозг, вызванного травмой головы.