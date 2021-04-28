Глава РКК прокомментировал визит Путина на станцию скорой помощи в Пушкине

Председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук прокомментировал посещение президентом Владимиром Путиным станции скорой помощи в Пушкине.

Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине и поздравил коллектив с профессиональным праздником Дня работников службы скорой помощи, который отмечается сегодня, 28 апреля.

«Очень хорошо, что президент находит время, чтобы лично убедиться в функциональности станции и поздравить работников скорой помощи с их профессиональным праздником», — сказал он.

Савчук отметил важность роли скорой помощи в жизни людей.

«Пандемия лишний раз показала нам, что скорая помощь является одной из самых значимых служб здравоохранения, потому что от слаженных действий врачей зачастую зависит жизнь человека», — сказал Савчук.

По его словам, работа в скорой помощи требует самоотдачи, умения принимать оперативные решения и работать при любых обстоятельствах.

«В пиковые периоды борьбы с коронавирусной инфекцией работникам скорой помощи пришлось переносить колоссальные нагрузки», — сказал Савчук.

Также он рассказал о работе волонтеров «Российского Красного Креста».

«Среди наших волонтеров были ребята, которые работали в скорой помощи. Мы гордимся, что в наших рядах есть представители этой очень ответственной отрасли здравоохранения», — заключил Савчук.