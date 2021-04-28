Разработчик оценил эффективность «ЭпиВакКороны» против штаммов COVID-19

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих заявила, что российская вакцина «ЭпиВакКорона» в настоящий момент очень эффективна против различных штаммов коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вакцина в настоящее время актуальна к циркулирующим штаммам», — подчеркнула она.

Кроме того, она отметила, что на сегодняшний день актуален вопрос о том, насколько штаммы потребуют изменения состава препарата.

«Мы постоянно отслеживаем, анализируем, смотрим в каких районах (S-белка коронавируса) появляется мутация. И в настоящее время в области наших пептидов используемых мутаций не обнаружено», — добавила Непомнящих.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета законодателей России заявила, что в 54 регионах страны выявлены новые штаммы COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

На 28 апреля 2021 года в России зафиксировано 4 787 273 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки число зараженных выросло на 7 848 человек.