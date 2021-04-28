Разработчик оценил эффективность «ЭпиВакКороны» против штаммов COVID-19

Заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих заявила, что российская вакцина «ЭпиВакКорона» в настоящий момент очень эффективна против различных штаммов коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вакцина в настоящее время актуальна к циркулирующим штаммам», — подчеркнула она.

Кроме того, она отметила, что на сегодняшний день актуален вопрос о том, насколько штаммы потребуют изменения состава препарата.

«Мы постоянно отслеживаем, анализируем, смотрим в каких районах (S-белка коронавируса) появляется мутация. И в настоящее время в области наших пептидов используемых мутаций не обнаружено», — добавила Непомнящих.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета законодателей России заявила, что в 54 регионах страны выявлены новые штаммы COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

На 28 апреля 2021 года в России зафиксировано 4 787 273 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки число зараженных выросло на 7 848 человек.