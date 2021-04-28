Песков объяснил, почему в России мало прививаются от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов объяснил, почему в России показатели по вакцинации населения остаются на низком уровне.

«Каждая страна имеет свою специфику. Вакцины достаточно. Система уникально-разветвленная с учетом нашей обширной географии создана, но пока такой уровень спроса», — ответил Песков.

Также представитель Кремля заявил, что темпы вакцинации населения будут расти.

«Темпы вакцинации будут расти. Темпы сейчас соответствуют востребованности населения. Все регионы обеспечены вакцинами. Нельзя не учитывать уровень естественной иммунизации, это те, кто уже переболел», — пояснил Песков.

Ранее Песков прокомментировал предложение Зеленского о встрече с Путиным.

«Готов ли президент Путин куда-то ехать, я не знаю. Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям, он готов принять в Москве», — уточнил Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой.