Привившиеся «Спутником V» смогут въезжать на Мальдивы без тестов

Россияне, которые привились от коронавируса российским препаратом «Спутник V», смогут въезжать на Мальдивы без справки о ПЦР-тестировании. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство туризма страны.

Ранее ведомство разрешило въезжать туристам, которые получили вакцину, одобренную Всемирной организацией здравоохранения.

«После недавнего обновления этого документа, речь уже идет «о любой вакцине, которая должна быть одобрена ВОЗ либо компетентным органом той или иной страны». Таким образом «Спутник V» подходит для въезда, поскольку он одобрен по меньшей мере в России», — сказали в министерстве.

Пересекающие границу должны предоставить сертификат на английском языке, нотариальное заверение не требуется. С моменту получения второй дозы должны пройти не меньше двух недель.

Ранее заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России по научной работе Денис Логунов рассказал, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» очищается четыре раза, что обеспечивает «невероятную» чистоту препарата.