В ВОЗ сообщили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам

Индийский штамм коронавируса содержит мутации, делающие его устойчивым к антителам, которые вырабатываются у переболевших вирусом. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, пишет РИА «Новости».

«Мутация L452R может повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, тогда как E484Q может привести к нейтрализации антител», — сказали в организации.

Уточняется, что новый штамм коронавируса также быстрее распространяется по сравнению с вариациями, которые выявлены в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

В Индии коронавирусом заразились 17 636 186 человек, из которых 197 894 скончались. За последние сутки были выявлены 323 023 заражения.

Ранее власти Индии призвали граждан носить маски и дома, особенно если в семье есть заразившийся коронавирусом.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну накрыл «коронавирусный шторм». В связи с резким ростом числа случаев COVID-19 премьер призвал всех граждан быть осторожными и пройти вакцинацию.