Премьер Чехии опроверг версию Земана о неправильном хранении мин

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи с президентом Милошем Земаном заявил, что существует лишь одна версия произошедшего во Врбетице — якобы нападение российских агентов, передает ТАСС.

«Существует только одна версия. Это атака российских агентов. Мы работаем только с одной версией», — заявил Бабиш.

Он также отметил, что существует противоречия между ним и чешским президентом, Милошем Земаном, однако раскрыл его мнение по поводу высылки сотрудников российского посольства.

«У президента свой взгляд на это. Я присоединяюсь к тому, что ранее сказал Гамачек. Президент поддержал наши действия по высылке сотрудников российского посольства, которые были сотрудниками российских спецслужб», — пояснил Бабиш.

Ян Гамачек, глава МВД Чехии и вице-премьер, в понедельник, 26 апреля, заявил, что единственной рассматриваемой правительством версией является якобы нападение российских агентов.

Милош Земан в телеобращении к народу 25 апреля заявил, что одной из версий причины взрыва во Врбетице является неосторожное обращение с боеприпасами.

Ранее МИД России потребовал разъяснений по поводу складов во Врбетице.