В Госдуму внесли законопроект об облегчении въезда в Россию

Группа депутатов от фракции «Единая Россия» внесла в Государственную думу законопроект, который предусматривает введение послаблений для въезда иностранцев в Россию, передает РИА «Новости».

Послабления коснутся, в первую очередь, случаев семейных обстоятельств. Законопроект предполагает усовершенствование процедур принятия решений о запрете въезда в РФ, аннулирования вида на жительство и разрешения на временное проживание в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Изменению подвергнутся законы «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Кроме того, изменения законодательства обяжут миграционные органы при принятии решений о запрете въезда в РФ иностранцев или лиц без гражданства делать упор на определение степени общественной опасности совершенных иностранцами правонарушений, так как на данном этапе решения о запрете въезда иностранцев в РФ зачастую принимаются только в случае совершения административных правонарушений.

Другой важной целью законопроекта, по мнению авторов, станет защита иностранных граждан, проживающих в России с со своими близкими родственниками — гражданами РФ.

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