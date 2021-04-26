Голикова попросила не продавать туры в Турцию и Танзанию после 1 июня

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова обратилась к туроператорам с просьбой не продавать путевки в Турцию и Танзанию после 1 июня, не дожидаясь постановления местных властей, передает РИА «Новости».

«У них внутренние решения приняты об ограничении передвижения, комендантском часе», — заявила Голикова, сославшись на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании.

Вице-премьер заявила о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В последнее время в Турции растет суточное число заражений коронавирусом. 11 апреля подтвердились 50 тыс. случаев, 10 апреля — 52 тыс., 9 апреля — 55 тыс. Всего в стране заболели 3,8 млн человек, умерли почти 34 тыс. пациентов. В Танзании наблюдается нестабильная ситуация с распространением коронавируса нового типа. Кроме того, в 2020 году из Танзании в Россию было завезено 11 случаев малярии, с начала текущего года — еще два случая.

Ранее Болгария заявила, что откроет границы для туристов с 1 мая.