Ученые спрогнозировали резкий рост заболеваний сердца из-за пандемии COVID-19

Ученые новосибирского НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) спрогнозировали через несколько лет резкий всплеск сердечно-сосудистых заболеваний из-за синдрома выгорания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ИЦиГ СО РАН.

«Воздействию этого фактора подвергались и подвергаются многие люди во время длительной вынужденной изоляции, которая сопровождает мировую пандемию коронавируса. Спустя некоторое время это неизбежно проявится в состоянии их здоровья», — отметил старший научный сотрудник НИИ Дмитрий Панов.

По информации института, новосибирские ученые начали изучение влияния психосоциальных факторов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 1980-е годы в рамках программы MONICA Всемирной организации здравоохранения. Исследования доказали, что их роль очень велика.

«Жизненное истощение повышает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертензии (спустя три – пять лет) в 2,5 – 3 раза. Учитывая всемирные масштабы влияния пандемии и карантина, рост сердечно-сосудистых заболеваний тоже может измеряться многими млн новых пациентов», — отмечается в сообщении.

«Синдром выгорания» — это совокупность негативных симптомов, включая физическое истощение и чувство безнадежности.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что сделанная вовремя прививка от коронавирусной инфекции может спасти человека от инвалидности. Кроме того, он предупредил о потере слуха и памяти из-за COVID-19.