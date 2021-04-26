Юрий Поляков: сериал Шевкунова о февральской революции может стать уроком для современных «прогрессистов»

Прозаик, публицист Юрий Поляков в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал документальный сериал митрополита Тихона «Гибель Империи. Российский урок». По мнению литератора, события вековой давности, отраженные в сериале, могут стать серьезным уроком «для сегодняшнего политикума, способного ввергнуть Россию в смуту», которая станет для нее последней.

«Надо сказать, что Шевкунов не в первый раз обращается к историческому опыту, важному для России. Этот сериал — продолжение его разговора, начатом в цикле о судьбе Византии. Неслучайно эти силы, которые принято называть прогрессивными, носили в России другое название — их называли «прогрессистами». Русский язык очень чуткий, и в суффиксе -т- заключается вся презрительная ирония к людям, которые «за все хорошее против всего плохого», а на выходе у них — крушение государства. Государства, развивавшегося перспективно, при всех своих проблемах и недостатках. При всем моем уважении, кстати, можно было и поподробнее на них остановиться — они тоже сыграли роль в этой катастрофе», — отметил он.

По словам Полякова, задача у этого фильма другая — показать, как благими намерениями вымощена дорога в ад, в который попала страна и 150-миллионный русский народ.

«Как, с каким огромным трудом из этой катастрофы выбирались. Это нетерпеливое желание все мгновенно улучшить, исходя при этом из своих представлений. Кем были прогрессисты? Разночинцами, чьи представления о должном отличалось от такого у крестьян, дворян, духовенства, чиновничества и так далее. В результате получилось, что навязанное видение в результате череды компромиссов и предательств привело к отречению царя. Его к этому подвели очень по-иезуитски, и большую роль тут сыграли и тайные общества. <..> Это стало для России катастрофой», — резюмировал он.