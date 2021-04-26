В Кремле не исключили оказание помощи Индии в связи со вспышкой коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия поможет Индии, где растет число заболевших коронавирусом.

«Мы обеспокоены печальными новостями из Индии. Пока мне неизвестно об обращении индийских властей по поводу помощи, но мы не исключаем оперативных контактов между руководством России и Индии», — сказал он.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну накрыл «коронавирусный шторм». В связи с резким ростом числа случаев COVID-19 премьер призвал всех граждан быть осторожными и пройти вакцинацию.

По данным директора индийского Национального центра по контролю заболеваний, за новую вспышку COVID-19 в Индии ответственны «британский», «южноафриканский» и «бразильский» штаммы коронавируса и его вариант с двойной мутацией.