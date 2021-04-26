ЕС откроет границы для привитых одобренными вакцинами туристов

Евросоюз летом текущего года намерен начать принимать туристов, привитых от коронавируса нового типа вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в беседе с изданием New York Times.

«Ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, одобренными EMA», – заявила фон дер Ляйен.

При этом глава ЕК не раскрыла сроки открытия границ Европейского союза и детали того, как будет восстанавливаться туризм.

На данный момент российская вакцина от коронавируса нового типа «Спутник V» не прошла сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств. При этом несколько стран Евросоюза одобрили ее применение до получения одобрения регулятора.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».