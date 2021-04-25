В Индии сообщили о «коронавирусном шторме» после нового мирового рекорда

Суточный прирост заразившихся коронавирусной инфекцией в Индии обновляет рекорды четвертый день подряд: за минувшие сутки в стране зафиксировано 349,6 тысячи заболевших. Об этом на своем сайте сообщает Минздрав государства.

По словам премьер-министра Индии Нарендра Моди, страну накрыл «коронавирусный шторм». В связи с резким ростом числа случаев коронавируса он призвал всех граждан быть осторожными и пройти вакцинацию, передает Reuters.

Согласно оценке агентства, каждые четыре минуты в Нью-Дели кто-то умирает от COVID-19. В целом по стране ежедневно регистрируют около 2 тысяч смертей от коронавирусной инфекции.

В настоящее время Индия находится на втором месте после США по количеству заражений.

Ранее ученый раскрыл причину роста заболеваемости COVID-19 в Индии.