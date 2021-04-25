Тело школьницы найдено в сточной канаве в подмосковных Бронницах

В подмосковных Бронницах в сточной канаве найдено тело 14-летней девочки с веревкой на талии. Об этом говорится в сообщении на сайте СК по региону.

По данным СК, накануне девочка обещала знакомой помочь найти потерянный рюкзак.

Следователи опрашивают очевидцев, которые нашли тело подростка, а также ее друзей и одноклассников.

Причина смерти школьницы пока не установлена.

Ранее тело пропавшего в городе Обь Новосибирской области шестилетнего мальчика нашли в местной реке. Об исчезновении шестилетнего мальчика стало известно 15 апреля. По данным следователей, ребенок гулял вместе со сверстниками на улице. Около 18.00 дети начали расходиться и мальчик пошел за мячом, который находился у реки Власиха. После этого ребенка не видели. Позже на берегу реки родители нашли велосипед, на котором их сын уехал на прогулку.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».