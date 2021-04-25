«Cпутник V» оказался лучшей вакциной в Венгрии

Правительство Венгрии опубликовало данные по эффективности и безопасности вакцин от коронавируса, российский препарат «Спутник V» показал лучший результат. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций в Twitter отечественной вакцины.

По этим данным, «Спутник V» оказался наиболее безопасной (средняя смертность среди вакцинированных в 7-32 раза меньше) и эффективной (число заражений COVID в 2-7 раз меньше) вакциной.

Отмечается, что доля смертей среди вакцинированных Pfizer выше в 32 раза, а доля заражений – выше в 6 раз, чем у «Спутника V».

Кроме того, согласно данным, смертность после вакцинации Pfizer в пять раз выше, чем у вакцины AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что ряд граждан в Австрии хотят привиться от коронавирусной инфекции только российской вакциной от COVID-19 «Спутник V».

В апреле канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что правительство страны договорилось о закупке 1 млн доз вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.