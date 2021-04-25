В Москве от коронавируса привились около 400 тысяч пенсионеров
Екатерина Зайцева
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 400 тысяч пожилых жителей столицы привились от коронавируса.
«Пенсионеры, которые привились раньше, их около 400 тысяч», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Градоначальник в своем блоге также отметил, что с 27 апреля при вакцинации от коронавируса гражданам старше 60 лет будет выдаваться подарочная карта на 1000 рублей. Деньги можно будет потратить в магазинах, аптеках и кафе – партнерах программы «Миллион призов». Для того, чтобы стать участником программы пенсионерам необходимо необходимо иметь московский полис ОМС и зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru.
Ранее Собянин завил об ухудшении ситуации с коронавирусом.
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