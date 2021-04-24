Главу регионального ФСИН застрелили на охоте

В субботу, 24 апреля, во время охоты был застрелен начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-майор внутренних войск Евгений Шихов, передает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, днем в субботу на одном из охотничьих угодий произошел конфликт, в ходе которого местный работник выстрелами из ружья убил двух человек. «В числе погибших — начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», —указано в сообщении.

В СК сообщили, что подозреваемый уже был задержан, с ним проводится работа.

Там также указали, что на месте происшествия изучаются и изымаются следы и предметы, которые имеют значение для следствия.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как передают местные СМИ, стрелком оказался сторож охотничьего хозяйства, он был пьян.

Сайт регионального УФСИН сообщает, что Шихов был назначен на пост в феврале 2018 года. До получения этого назначения он исполнял обязанности начальника УФСИН по Мурманской области.

Ранее стало известно, что в Свердловской области был застрелен заместитель главы закрытого города Новоуральска. Сообщалось, что чиновник погиб во время охоты.