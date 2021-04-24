В России выявили 8 828 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 828 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране был выявлено 8 840 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 82 российских регионах, при этом 13,1% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 399 пациентов, полностью выздоровели 9 254 человека.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 541), Санкт-Петербурге (689), Московской области (596), Ростовской области (236) и Нижегородской области (193).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 753 789 случаев коронавирусной инфекции, из них 107 900 — с летальным исходом. Вылечились 4 380 468 человек.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов выразил мнение, что нерабочие дни между майскими праздниками не спровоцирует рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России при соблюдении санитарных правил.