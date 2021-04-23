Итальянский эксперт сравнил отношение Запада к делам Ассанжа и Навального

В то время как дело Навального стало «символом прав человека» для Запада в борьбе против России, значительно меньший резонанс вызвало дело Джулиана Ассанжа, основателя Wikileaks, выявившего преступления, совершенные в лагерях США для военнопленных в Ираке и Афганистане, считает итальянский политолог Джулиано Бифольки.

Задержание Ассанжа во всяком случае не оставило равнодушной и Организацию Объединенных Наций, представитель которой Нильс Мельцер, специальный докладчик по вопросу о пытках, посетил основателя Wikileaks в тюрьме, проинформировав «невнимательное» общественное мнение о его тяжелом психофизическом состоянии и о риске того, что психологические пытки, которым он подвергается, представляют собой серьезную опасность для его жизни.

«Сравнение этих двух случаев – основателя Wikileaks и российского блогера – выявляет политику двойных стандартов, в которой Запад часто обвиняет Россию, Китай, Венесуэлу и Иран», — убежден эксперт.

По его словам, политика, которая рассматривает аналогичные события по-разному и, с одной стороны, подталкивает Вашингтон и Брюссель к введению санкций против России, но в то же время укрепляет свои связи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Турции, где свобода печати находится на рекордно низком уровне, политические оппоненты упрятаны в тюрьмы, а правительство демонстрирует свою готовность иметь дело как с джихадистами, так и с различными ополченцами и наемниками, разбросанными по всему Ближнему Востоку и Северной Африке.

«Геополитика и стратегические коммуникации были отличительной чертой дела Навального с самого начала, влияя не только на отношения между Брюсселем и Москвой, но и на инфраструктурные проекты, такие как газопровод «Северный поток-2», область медицины и здравоохранения в связи с постоянным противодействием продвижению российской вакцины «Спутник V» в Европе, а также торговый обмен, что побуждает Россию укреплять партнерские связи с такими странами, как Иран и Китай, в ущерб Европе, которая рискует тем, что окажется «изолированной» в рамках сотрудничества лишь с США», — резюмирует эксперт.