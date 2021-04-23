«Медуза» включена в реестр СМИ-иноагентов

Издание «Медуза», редакция которого расположена в Риге, включено в реестр СМИ-иноагентов. Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста РФ.

«В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014) и общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал ООО «Радио свободная Европа/ Радио Свобода» и его гендиректора на 11 млн руб. Всего в отношении организации было составлено 116 протоколов из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов.

До этого Госдума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.