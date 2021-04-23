В России выявили 8 840 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 840 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране был выявлено 8 996 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 13,4% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 398 пациентов, полностью выздоровели 9 407 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 502), Санкт-Петербурге (694), Московской области (609), Ростовской области (238) и Нижегородской области (194).

За весь период пандемии в России зарегистрирован 4 744 961 случай коронавирусной инфекции, из них 107 501 — с летальным исходом. Вылечились 4 371 214 человек.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев, комментируя рост числа зараженных коронавирусом в Москве, заявил, что пока рано говорить о негативном рывке в динамике заболеваемости.