Эксперты оценили обращение врио белгородского губернатора к депутатам

В четверг состоялось обращение врио губернатора Белгородской области к депутатам областной Думы, сообщает телерадиокомпания «Мир Белогорья».

Вячеслав Гладков обращаясь к расширенному составу областного парламента обозначил главные векторы работы власти на ближайшее время, такие как привлечение специалистов в регион, увеличение ВРП, новые образовательные проекты для детей, подготовка молодых кадров и развитие арт-пространств.

Эксперты в области социологии и политологии отметили содержательность и сфокусированность послания на важных темах.

«Гладков в своем послании как губернатор новой волны демонстрирует сразу и эффективность, и реакцию на главные социальные запросы жителей. С одной стороны – запрет на закрытие больниц, с другой он понимает, что необходимо, не изобретая велосипед, продолжить развитие главного драйвера экономики региона – аграрного сектора за счёт экспортного потенциала. Сам формат Послания – сжатый, но при этом крайне сфокусированный и содержательный использован Гладковым сразу за президентом. Это придает его инициативам дополнительный символический вес», – прокомментировала директор департамента региональных программ экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

Политический консультант Владимир Лубянко заметил, что обращение главы Белгородской области была удачно по времени и формату и соответствовало общеполитическим трендам страны.

«По времени и формату послание Гладкова весьма удачно. Гладков, как и ожидалось от губернатора новой волны, высказался очень оперативно, в тренде. Его послание неизбежно будет восприниматься в пандан к президентскому. И действительно, можно сказать, что инициативы врио следуют за президентскими, но с региональным масштабированием: обозначены важные социальные инициативы (например, мораторий на сокращение больниц в регионе). При этом важна повестка экономического развития», – отметил Владимир Лубянко.