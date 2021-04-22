Экс-сотрудник ФСБ Черкалин приговорен к семи годам колонии

Московский гарнизонный военный суд приговорил подполковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) в отставке Кирилла Черкалина к семи годам колонии строгого режима за взяточничество и мошенничество, сообщает РИА «Новости».

Суд также лишил Черкалина звания подполковника запаса. При этом ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет после освобождения из колонии.

Кроме того, были частично удовлетворены гражданские иски двух потерпевших о компенсации. В соответствии с решением суда, Черкалин должен выплатить бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу компенсацию на общую сумму 637 млн рублей.

Ранее сообщалось, что судебное заседание по делу Черкалина будет проводиться в особом порядке, так как обвиняемый признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

По данным следствия, Черкалин причастен к делу о мошенничестве в размере 490 млн рублей и получению взятки в $850 тысяч.