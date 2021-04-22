В Крыму ожидают принять более 6 млн туристов в 2021 году

В 2021 году в Крыму ожидают принять более 6 млн туристов, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этоим заявил на совещании в региональном правительстве глава республики Сергей Аксенов, передает РИА «Новости».

«Уже на сегодня заявок по аэропорту Симферополь... видим, что только аэропорт более 6 млн пассажиров примет в этом году... Сезон обещает зашкаливать», — сказал глава региона.

Он также добавил, что успех курортного сезона будет зависеть от темпов вакцинации на полуострове.

Ранее Аксанов заявлял, что Крым не планирует усиливать санитарные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, перед началом туристического сезона.

До этого глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк сообщил, что россияне могут приехать в регион на майские праздники. По его словам, в Крыму готовы заменить курорты Турции, куда Россия ограничила полеты с 15 апреля по 1 июня из-за плохой эпидемиологический ситуации на фоне роста заболевших коронавирусом.