В Конфедерации труда прокомментировали идею продления майских праздников

Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко оценил возможность продления майских праздников в стране, сообщает RT.

«Я положительно отношусь к продлению майских праздников. Я уверен, что по результатам этого тяжелого ковидного года... россияне заслужили более длинные праздники в этом году», — ответил Кравченко.

По его словам, вопрос о продлении майских праздников необходимо согласовать на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Эксперт пояснил, что Минтруд вряд ли успеет реализовать эту инициативу. Однако, по его мнению, праздники могут быть продлены. Кравченко считает, что работникам предприятий нужно будет договориться с работодателем о получении дополнительных выходных дней.

Ранее стало известно, что Минтруд рассматривает вопрос о продлении майских праздников.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о том, что рабочие дни между Первомаем и Днем Победы в 2021 году могут сделать выходными.