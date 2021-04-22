В России установлен рекорд по потреблению свинины

В 2020 году потребление свинины в России достигло рекордных 27 кг на человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхозбанк.

«В 2020 году потребление свинины выросло на 4% по отношению к 2019 году и достигло 4,08 млн тонн», — указано в сообщении банка.

Эксперты отметили, что доля потребления свинины равна 36% от общего годового объема потребления мяса, который составляет 76,5 кг. Свинина уступает только традиционному лидеру — мясу птицы (34 кг, 44%).

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов отметил, что в 2021 году потребление свинины вырастет примерно на 3%, по сравнению с 2020 годом. По его прогнозам, превращение России в одного из крупных экспортеров свинины делает экспорт самой перспективной точкой роста.

Дальнов подчеркнул, что по итогам 2021 года экспорт свинины из России может вырасти на 25% относительно 2020 года и установить новый рекорд, достигнув 250 тыс. тонн.

Ранее ФАС начала внеплановую проверку цен на овощи, мясо птицы и яйца.