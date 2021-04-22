Politico: ЕС начнет судебное разбирательство против AstraZeneca

Европейская комиссия намерена начать судебное разбирательство против компании AstraZeneca из-за проблем с поставками вакцины от коронавируса в страны Евросоюза, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники в числе европейских дипломатов.

Еврокомиссия подняла вопрос о судебном разбирательстве в ходе встречи представителей стран-членов ЕС, большинство государств союза заявили о готовности поддержать иск.

По данным одного из источников, цель разбирательства заключается в том, чтобы обязать AstraZeneca поставить все дозы вакцины от COVID-19, полагающиеся Евросоюзу по контакту.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт вакцины от коронавируса из ЕС из-за сокращения поставок вакцины в страны сообщества. По ее словам, в первом квартале 2021 года компания поставила в страны Евросоюза только 30% от согласованного количества препарата.