Эксперт назвал провалом акции российской оппозиции

Организаторы несанкционированных акций в ряде городов России 21 апреля потерпели провал, рассказал руководитель «Центра политического анализа» Павел Данилин.

По его мнению, все к этому шло.

«Мы это видели, когда они собирали подписи: обещали полмиллиона, а собрали 450 тысяч ботов. Затем увидели «слив» в Сеть личных данных людей», — напомнил политолог.

«Они решили проводить акции вечером, понимая, что днем на них вообще никто не придет. Однако, все это феерически провалилось. Сторонники Алексея Навального говорят, что в Приморье митинг был многочисленным, однако, я смотрю на фото оттуда и вижу человек 30, из которых — 10 журналистов», — детализировал эксперт.

Как добавил Данилин, организаторы указывали, что акции проводились для того, чтобы Навального перевели в стационар.

«Это странно, поскольку он уже четвертый день находится в стационаре. Также они бегают вокруг Чулпан Хаматовой с просьбой подписать бумажку с требованием вызова врачей к Навальному, хотя они тоже у него уже были», — подчеркнул Данилин.

Он пояснил, что всем этим хотят замаскировать полный провал своих акций, особенно – в Москве.