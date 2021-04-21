ВШЭ уволит арестованного по делу о педофилии преподавателя

В пресс-службе Высшей школы экономики заявили «Газете.Ru», что уволят арестованного преподавателя Алексея Ракова, как только к ним поступят документы из следственных органов.

«Мы видим информацию в СМИ о заключении под стражу и признании своей вины А.А. Раковым. Сразу же после получения соответствующих официальных документов судебных и следственных органов он будет отстранен от педагогической деятельности и уволен из Высшей школы экономики – но на текущий момент официальная информация в наш университет не поступила. Мы направили соответствующий запрос в Следственный комитет», — заявили в ВШЭ.

В университете также сообщили, что уголовное дело, не связано с работой Алексея Ракова, и ранее ни от студентов, ни от коллег жалоб на неэтичное поведение преподавателя не поступало.

«Университет осуждает любые противоправные действия, несовместимые со статусом научно-педагогического работника, к которому законодательство предъявляет повышенные требования по соблюдению правовых, нравственных и этических норм. Обращаем внимание на то, что обстоятельства, в связи с которыми возбуждено уголовное дело, никак не связаны с работой А.А. Ракова в университете. Ни от студентов, ни от коллег жалобы на неэтичное поведение либо противоправные действия с его стороны не поступали», — рассказали в пресс-службе ВШЭ.

Ранее преподавателя ВШЭ Алексея Ракова арестовали в Москве по подозрению в педофилии. По данным следствия, он еще в 2013-м переписывался с детьми в интернете и присылал им фотографии интимного содержания. Об этом стало известно лишь спустя время, потому что пострадавшие боялись рассказать все родителям.