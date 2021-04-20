Гинцбург рассказал о детях, которые родились у его привитых коллег

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что с детьми, которые родились во время пандемии у сотрудников центра, все в порядке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гинцбург уточнил, что дети родились у двух супружеских пар сотрудников института, которые были привиты.

«Слава богу все в порядке с мамой, папой и детьми», — сказал врач.

По его словам, вопрос разрешения вакцинации от коронавируса для беременных стоит остро, поскольку во время грудного вскармливания антитела могу передаваться от матери к ребенку, следовательно новорожденные смогут на несколько месяцев получить защиту от COVID-19.

В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

Ранее Гинцбург сообщил об эффективности «Спутника V» против штаммов коронавируса.

Также, по словам директора центра им. Гамалеи, на данный момент «Спутником V» привились 10-11 миллионов человек по всему миру.