Гинцбург назвал сроки регистрации вакцины от COVID-19 в форме капель для носа

Вакцина от коронавируса в форме капель для носа может быть зарегистрирована в конце 2021 — начале 2022 года. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

«Когда она будет зарегистрирована, сейчас затрудняюсь сказать, в первую очередь она была бы хороша, когда мы начнем маленьких детей вакцинировать, надеюсь, но не гарантирую, на границе 2021–2022 годов», — сказал Гинцбург.

Препарат разрабатывается учеными из Центра им. Гамалеи. Ученый также сообщил, что центр представит новый способ измерения возникшего иммунитета.

Ранее сообщалось, что российской вакциной от коронавируса «Спутник V» по всему миру уже привились уже 10-11 миллионов человек.

В целом по России за сутки выявили 8 164 новых случая инфицирования. В общей сложности в стране с начала пандемии зарегистрировано 4 718 854 случая коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 106 307 человек, вылечились 4 343 229 пациентов.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».