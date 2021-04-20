Регулятор Евросоюза оценил связь между вакциной Janssen и тромбозом

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заключило, что вакцина компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, может провоцировать тромбозы. Об этом пишет ТАСС.

«Комитет агентства по оценке фармаконадзорных рисков пришел к выводу, что предупреждение о необычных тромбах должно быть добавлено к информации о продукте для вакцины от COVID-19 Janssen», — говорится в заявлении.

В то же время в регуляторе подчеркнули, что преимущества использования препарата по-прежнему перевешивают риски.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса будет взята под контроль в ближайшие месяцы.

В то же время глава ВОЗ отметил, что обеспокоен «тревожными темпами» распространения коронавируса в мире, среди возрастной группы людей от 25 до 59 лет.

В мире коронавирусом заразились 142 млн человек, умерли больше трех млн пациентов. На первом месте в мире по распространению вируса находятся США (32 млн случаев и 581 тыс. смертей). Далее следуют Индия (15 млн случаев и 179 тыс. смертей), Бразилия (почти 14 млн случаев и 373 тыс. смертей) и Франция (пять млн случаев и 100 тыс. смертей).