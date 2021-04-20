СМИ опубликовали копию заявления «Ив Роше» в СК от 2012 года

Интернет-издание «Взгляд» сообщило во вторник о публикации в Сети копии подписанного руководителем «Ив Роше Восток» Бруно Лепру заявления в Следственный комитет о преступлении в отношении «Ив Роше».

«Документ был подан на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина 4 декабря 2012 года», — уточняется в публикации.

Суть обращения в СК сводится к тому, что якобы еще в 2008 году некие злоумышленники убедили «Ив Роше Восток» договориться о перевозке грузов без возможности выбора альтернативного подрядчика и, соответственно, согласования более низких цен. В результате «Ив Роше Восток» в период 2008-12 годов могла понести ущерб в крупном размере.

В феврале 2021 года компания «Ив Роше Восток» уточняла, что никогда не подавала жалоб и исков против братьев Навальных.

Как известно, Алексея Навального в 2014 году осудили условно по делу «Ив Роше Восток» на три с половиной года. В начале февраля этого года по требованию московского управления ФСИН условный срок был заменен на реальный, в результате чего с учетом года под домашним арестом Навальный должен будет отбыть наказание в колонии примерно в течение двух с половиной лет.

В свою очередь Олег Навальный провел в колонии три с половиной года и вышел летом 2018 года.