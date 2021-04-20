В Чехии требуют компенсации за взрыв складов во Врбетице

В Чехии муниципальные власти города Славичин требуют компенсации за ущерб, который понесли жители после взрывов в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом сообщил мэр города Томаш Хмела, пишет издание Denik.

«Городской совет решил обратиться за выплатой компенсации в связи с возникшими нарушениями прав собственности, которые распространяются на лесную территорию», — сказал Хмела.

По словам мэра, с конца 2014 года по осень 2020 года проводились саперные работы, чтобы ликвидировать невзорвавшиеся боеприпасы, которые взрывная волна относила за пределы складов. Из-за этого владельцы лесных участков не могли пользоваться ими.

«Если же виновником является РФ, то мы будет требовать помощи от [чешского] государства и края», — заявил глава города.

Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что из страны вышлют 18 российских дипломатов.

Последовали и ответные шаги Москвы. Вызванному в МИД России послу Чехии Витезславу Пивоньке заявили, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства.

Во вторник, 20 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что обвинения со стороны Чехии в причастности России к взрывам на складах являются безосновательными.